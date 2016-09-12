警槍殺女友自戕 桃園市警局長自請處分

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桃園許姓警員槍殺女友再自戕案，桃園市警察局長黎文明遺憾與不捨，也對死者家屬表達最深歉意，並向警政署自請處分。

桃園警分局同安派出所許姓警員（27歲）今天凌晨2時至4時利用備勤時間領槍後，再騎車返回八德租屋處，左撇子的許員躺在蘇姓女友右邊，再朝睡夢中的蘇姓同居女友右腦開槍，再往自己左太陽穴開槍自戕，兩人當場死在床上。

桃園市警察局長黎文明對此感到非常遺憾與不捨，也對死者家屬表達最深歉意，並向警政署自請處分。

桃園市警察局釐清事實後，今天傍晚召開會議決議嚴懲，到職僅5日所長行政處分記過二次、副所長記過二次，均改調非主管職務；8月1日到職的分局長廖恆裕監督不周記過一次。1050912

(中央社)