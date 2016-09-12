兩熱帶低壓恐成輕颱 一無影響一待觀察

我要評比

強颱莫蘭蒂逼近台灣。氣象局觀測，目前海上又有兩個熱帶性低氣壓，可能發展為輕度颱風，一個對台灣沒影響，另一個待觀察。

氣象局說，一個熱帶性低氣壓在南沙海面，向西北西移動，時速15公里，未來發展為輕度颱風後，是往中南半島方向行進，不會來台灣。

另一個熱帶性低氣壓在關島西方海面，向西北西移動，時速20公里，目前距離台灣超過2000公里，未來影響待觀察。1050912

(中央社)