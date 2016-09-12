經典賽總教練 胡金龍提議選手票選

世界棒球經典賽（WBC）明年3月舉行，中華隊總教練人選還沒決定；中華職棒球員工會理事長胡金龍提出新想法，他說「總教練攸關球員向心力，可以由選手投票產生也不錯」。

「國會沙龍：振興棒球，邁向2020重返奧運」座談會在華山藝文園區舉行，行政院體育運動發展委員會召集人張景森、中華職棒聯盟會長吳志揚、球員工會理事長胡金龍，教育部體育署及中華棒協也都有代表出席。

胡金龍在發言時建議，「可以成立一個品牌，透過這個機制選出總教練，過程公開透明化，對選手比較有保障」。

對於明年經典賽總教練人選還沒出爐，胡金龍提出另類思考，「由選手投票來產生也不錯，國際賽是短期比賽，選手有沒有向心力，跟教練的配合是有影響的」。

此外，胡金龍還建議，為了提升整體棒球環境，可以送退役球員到國外學習新的觀念，以改善基層教練不足的問題。

旅外球員離鄉背井打拚，經常還要接受國家徵召，胡金龍以陳鏞基的例子說，「陳鏞基當年就是打太多國際賽，要不是受傷，說不定他現在就在大聯盟」。

胡金龍說出旅外球員的心聲，「打得好就是台灣之光，受傷之後有誰關心」，他建議可以設置一個專門機構，提供旅外球員季後養傷、訓練。

對於各界期待的職棒第5隊、第6隊，胡金龍認為，可以參考韓國BOT經營方式，帶動地方觀光、經濟發展，落實主場經營是最重要的，這方面Lamigo做得很好，培養地方球迷、很有向心力，像是日本職棒的廣島隊，可以把市民聚在一起。1050912

(中央社)