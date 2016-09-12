民進黨盼業者政府攜手 創永續旅遊市場
陸客人數減少，觀光業者今天上街抗議。民主進步黨表示，政府將透過政策提升台灣觀光產業品質，協助業者轉型，期待業者和政府攜手合作，為台灣觀光產業創造永續的旅遊市場。
受陸客縮減影響，觀光產業今天首次集結遊行，隊伍下午在華山文創園區集合，由忠孝東路、仁愛路往凱道出發，訴求「要生存、有工作、能溫飽」，約有2萬人上街頭。
民進黨發言人黃適卓今天表示，民進黨歡迎世界各國，包含中國大陸遊客來到台灣進行觀光旅遊，透過有意義的觀光交流，加深對彼此的認識。
黃適卓說，兩岸應儘速在旅遊協議基礎上，就相關議題進行對話或溝通；觀光也不應受政治干擾。
黃適卓表示，未來政府將致力營造友善、安全的旅遊環境，透過「開拓多元市場」、「協助產業轉型」、「擴大國內旅遊」、「創新產品穩固陸客」等有利政策，提升台灣觀光產業的品質，協助業者開拓更多客源、進行轉型，建構更優質的旅遊環境。
他說，民進黨期待，業者和政府攜手合作，為台灣的觀光產業創造永續、精緻的旅遊市場。1050912
(中央社)
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