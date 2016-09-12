排球》父女情深 顧正雄帶女兒同征永信盃

第43屆永信盃月底登場，前國手顧正雄(左二)將與女兒顧汶霖(左一)首度同隊征戰。(公關提供)

「從小到大就看爸爸打球。」前國手顧正雄，女兒顧汶霖國小原本是田徑短跑選手，但國中嘗試轉攻排球，一打就是快6年，還成為U19中華女排代表隊培訓選手，今年永信盃將與爸爸同隊，她笑說，「很緊張很興奮，希望能有好成績。」

顧正雄將每年的永信盃視作例行公事，「即使沒人找我，我也會主動找人組隊參賽。我的隊友都是老國手了，未來也可以達成跟孫子三代一起參加永信杯的夢想。」

過去主打快攻手的顧正雄，在女兒學排球路上也教導不少，三信家商排球隊的顧汶霖說，「爸爸教我最多的是攻擊動作，主要是抓時間點。」

生涯拚戰永信盃20次以上，對於室外球場很有心得的他，也不吝分享要點，「永信盃特色就是太陽大，攻擊時切記不要抬頭，球到平視位置的時候再打。室外場地平時肌力也要培養。」

(中時電子報)