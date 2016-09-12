內行人挑選床墊 要看這3點
從事床墊代理生意超過30年的台灣金歌蘭總經理戴專文表示，一般人買床墊看品牌，內行人買床墊注意3點：軟硬、支撐與透氣。他盲測睡過很多的床，某些知名品牌高價位幾十萬的床墊，其實和另一品牌平價幾萬元的床墊，睡起來的感覺相差不多。
戴專文指出，國人偏好較硬的床墊，歐美人喜好較軟的床墊，哪一種床墊較好？其實過軟或過硬對身體都不好，重要的是床墊的支撐性，能夠支撐身體重量分散壓力，才能睡得好。此外，人睡覺時身體發熱容易流汗，所以要選擇透氣的床墊，身體舒爽較不會翻身打斷睡眠。其實溫度對睡眠的好壞大有關係，大約攝氏20-23度的環境最好睡，很多人冬天時特別睡得特別香甜就是溫度的關係。
(中時)
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