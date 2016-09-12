大陸網路敲詐 粵浙京用戶成重災區
360互聯網安全中心近日發布《敲詐者木馬威脅形勢分析報告》披露，2016年上半年，平均每天有約300台大陸電腦感染敲詐者木馬；今年4月至7月間，攻擊者每天可以從大陸受害者手中獲得約174萬至459萬元（人民幣，下同）的贖金。
法制網報導，根據360互聯網安全中心的監測，僅今年上半年，共截獲電腦端新增敲詐者病毒變種74種，全大陸至少有58萬多台用戶電腦遭到了敲詐者病毒攻擊，且有多達5萬多台電腦最終感染敲詐者病毒。
在今年4月1日至5月15日期間，感染敲詐者木馬的大陸電腦用戶遍布各省份，其中，廣東占比最高，為14.4%，其次是浙江8.2%，北京7.0%。排名前十的省份的感染者總量占大陸所有感染者的62.2%。
(旺報)
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