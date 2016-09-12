元培醫大迎新活動 57人食物中毒送醫
元培醫事科技大學160名學生，上周假日赴苗栗縣谷巴休閒度假村，參加2天1夜的迎新活動，沒想到今日上午，竟有57位學生腸胃不適，接著出現腹瀉、嘔吐症狀，經醫院及衛生局初判，應是昨午餐，食用合菜時中毒。
元培醫大主秘劉介仲說，學生系上自辦營隊，到谷巴渡假村，迎接學弟妹，成為學校一員，上周六他們早餐食用便當、中午進行烤肉、消夜則以麵包果腹，隔天還沒有任何不適反應，但周日吃完午餐的合菜後，今就出現發燒、嘔吐症狀，懷疑是食材不新鮮。
他表示，學生不舒服後，校方立刻通報119及衛生局，接連共有57名學生至新竹國泰醫院用藥治療，下午過後陸續康復出院，截至晚間8點尚有5名學生，在醫院吊點滴，持續追蹤學生後續情況，將會要求業者出面負責。
衛生局表示，接獲通報後，即刻進行調查，初步了解可能是合菜出現問題，疑似食品中毒，將協助採集檢體送驗，並移請發生地業管機關調查處辦。
(中時)
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