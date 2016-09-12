杜特蒂驅逐菲南美軍 菲美關係面臨考驗
(中央社記者林行健馬尼拉12日專電)菲律賓總統杜特蒂今天向駐紮南部民答那峨島的美軍下逐客令，菲律賓與美國的盟友關係面臨考驗。
杜特蒂今天在馬拉坎南宮發表演說時稱，「美軍特種部隊必須離開，民答那峨島有很多白人。」
他補充，「我不想跟美國決裂，但他們必須走。」
菲律賓民答那峨島部分地區恐怖分子活躍，杜特蒂說，美軍如果留在南部，可能成為恐怖分子的攻擊或綁架目標。
杜特蒂也對美國遲未就1898年至1946年殖民菲國期間所做暴行道歉表示不滿，特別是1906年原住民屠殺事件。
菲美兩國簽有相互防禦協定及軍事部隊互訪協定，菲律賓南部駐紮有數目不明的美軍，根據菲軍方說法，主要是為協助菲律賓政府反恐。
在前總統艾奎諾三世時代，菲美關係因南海爭議而緊密，但這樣的關係近來因美國批評菲國掃毒行動引發人權爭議而急遽冷凍。1050912
(中央社)
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