印度購法國飆風戰機進入簽約最後階段

我要評比

「印度時報」（The Times of India）網站引述政府匿名消息來源指出，印度政府向法國採購36架飆風（Rafale）戰機的合約正在微調，採購已經到了最後階段。

消息人士還透露，這筆戰機採購交易，印度大約花費5500億盧比（約新台幣2593億餘元或73億歐元），包括36架飆風戰機、武器系統、備料和維護套件等。

在印度「中型多功能戰鬥機」（MMRCA）採購計畫下，印度原先與法國談判，第一批18架飆風戰機將由法國製造完成後交給印度空軍，其餘飆風戰機則透過技術轉移方式在印度製造。

但在印度壓低價格之下，印度與法國遲遲無法談攏這項採購案；消息人士透露，雙方最終同意36架飆風戰機將直接由法國製造交付印度空軍，不會在印度製造。

不過，根據雙方協議，這筆採購案將有總價50%的回饋方案，因此法國將必須有等值的方案回饋給印度。

為淘汰老舊的米格21（MiG-21）型戰機與幻象2000型戰機，印度MMRCA採購計畫於2012年1月31日由法國達梭公司的飆風戰機出線，印度原預定採購126架。

但在財力考量下，印度總理莫迪2015年4月訪問法國，與法國總統歐蘭德（Francois Hollande）會談後，雙方在聯合記者會上宣布印度確定採購36架飆風戰機，就展開政府對政府間的採購談判。

由於36架飆風戰機只有印度空軍原先預定採購126架的不到1/3數量，不符合印度空軍需求，消息人士透露，雙方同意印度將可用同樣的價格與優惠條件，再購買另外18架飆風戰機。1050912

(中央社)