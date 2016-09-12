印度購法國飆風戰機進入簽約最後階段
「印度時報」（The Times of India）網站引述政府匿名消息來源指出，印度政府向法國採購36架飆風（Rafale）戰機的合約正在微調，採購已經到了最後階段。
消息人士還透露，這筆戰機採購交易，印度大約花費5500億盧比（約新台幣2593億餘元或73億歐元），包括36架飆風戰機、武器系統、備料和維護套件等。
在印度「中型多功能戰鬥機」（MMRCA）採購計畫下，印度原先與法國談判，第一批18架飆風戰機將由法國製造完成後交給印度空軍，其餘飆風戰機則透過技術轉移方式在印度製造。
但在印度壓低價格之下，印度與法國遲遲無法談攏這項採購案；消息人士透露，雙方最終同意36架飆風戰機將直接由法國製造交付印度空軍，不會在印度製造。
不過，根據雙方協議，這筆採購案將有總價50%的回饋方案，因此法國將必須有等值的方案回饋給印度。
為淘汰老舊的米格21（MiG-21）型戰機與幻象2000型戰機，印度MMRCA採購計畫於2012年1月31日由法國達梭公司的飆風戰機出線，印度原預定採購126架。
但在財力考量下，印度總理莫迪2015年4月訪問法國，與法國總統歐蘭德（Francois Hollande）會談後，雙方在聯合記者會上宣布印度確定採購36架飆風戰機，就展開政府對政府間的採購談判。
由於36架飆風戰機只有印度空軍原先預定採購126架的不到1/3數量，不符合印度空軍需求，消息人士透露，雙方同意印度將可用同樣的價格與優惠條件，再購買另外18架飆風戰機。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。