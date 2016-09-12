韓國發生兩起規模5以上地震 初判與核試無關

震源在韓國首爾東南約371公里的慶尚道。(圖/Google地圖)

(10:10更新，新增餘震資訊) 最新消息，韓國西南部今天(12日)晚連續發生規模5.1和5.8強震，判斷此次應與北韓核試驗沒有關係。

綜合外電報導，韓國在今天當地時間19:44分與8:32分，發生規模5.1和5.8地震，震源在韓國首爾東南約371公里，首爾、蔚山、大田、釜山等韓國全境都有震感。這次地震一連兩波，第二次的震動時間較之前為長，但沒有造成建築物損害，亦無傷亡報告。

據悉，此次也是朝鮮半島氣象觀測紀錄有史以來的第4大和第1大地震。此外，震央據北韓尚遠，判斷應該與核示沒有關聯，美國地質調查局（USGS）目前也未對此區域發佈海嘯警報。

(中時電子報)