中友購物節 中秋連假開放預購
搶攻中秋連假商機，「中友購物節」提前於9月15日至21日開放預購搶客，祭出「全館滿千送百、刷卡加碼滿5,000送200、品牌日再加碼8,000送200」優惠、天天抽手機家電、家族卡三波卡友禮共4.6萬份等，為9月22日起登場的「中友購物節」暖身，預估購物節整檔業績上看19.79億元，年增率1.86%。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友購物節是年度最大的促銷檔期，今年巧遇中秋4天連假活動提前開放預購，也因此投入歷年來最高的1.8億元的促銷預算，商品部分單是化妝保養品，就推出超過12萬套優惠組。
最值得一提是，卡友禮與知名法國品牌AGATHA合作推出3波系列卡友禮，是消費者最喜愛的一整套高質感居家用品，相信將引發兌換及蒐集的風潮。同時，中友今年共寄出近30萬份DM也是歷年最多，顧客可以提早做規劃，中友購物網也同步推出會員獨享優惠活動。
中友購物節首波促銷檔期於9月22日起至10月5日共16天，推出多重優惠，第一重「化妝品滿2,000送200、全館滿3,000送300」、「珠寶、名品、大家電滿5,000送500」、JASONS超市滿500送50、iStore滿1萬送500。
第二重家族卡友禮連3波推出。9月22日、23日推出「AGATHA好感浴巾」；9月24日、25日起推出「AGATHA深情地墊」；9月29日起推出「AGATHA澎澎坐墊」。只要持家族卡扣抵10點，加當日單筆滿999元以上發票即可兌換，總數量共有4.6萬份，送完為止，現場辦卡即可立即享受。
第三重品牌日加碼送。針對化妝品區及家用區推出品牌日加碼送活動，首4日(9/22～9/25)於1F化妝品區、10F家電區指定專櫃，持家族卡及當日單櫃累計滿額發票或銷貨明細單，即可兌換中友購物券，回饋比率超高。
(工商)
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