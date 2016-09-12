安倍：尋求與中俄合作 強化制裁北韓
共同社報導，日本首相安倍晉三12日在政府與執政黨聯絡會議上作出指示，爲對強行實施第五次核子試驗的北韓加強制裁，要努力尋求與中國及俄羅斯合作。
日本外相岸田文雄12日與俄羅斯和法國兩國外長分別舉行了電話會談，一致表示絕不容忍北韓進行核開發，並同意在聯合國安理會圍繞制裁北韓的磋商中展開合作。關於日本的單邊制裁北韓，日本政府將與執政黨商討具體措施。
安倍在9日核試當天與美韓兩國領袖舉行了電話會談，確認將團結應對北韓。作出與中俄合作的指示意在拉入對北韓有影響力的中俄以加強對朝施壓力度。
安倍在12日的聯絡會議上就安理會新決議明確表示，將與美韓以及中俄等相關國家緊密合作。日本內閣官房長官菅義偉也在記者會上強調稱，將與安理會成員國、作爲鄰國的中俄也展開磋商，全力採取進一步的制裁措施。
日本外務省將協調岸田與中國大陸外長王毅的電話會談，力爭共用「北韓核開發是對整個東亞地區的威脅」這一認識並促使採取嚴厲措施。如果中方不同意電話會談，還將嘗試借下周兩國外長在紐約出席聯合國大會之機進行接觸的機會。
岸田與俄羅斯外長拉夫羅夫、法國外長艾羅相繼舉行電話會談後，在外務省向媒體稱，確認了有必要發出無法容許北韓進一步挑釁行爲的強力訊息。
圍繞日本的單邊制裁，日本政府還將與要求採取嚴厲措施的自民黨展開協調，力圖採取凍結資産和限制匯款從嚴實施的措施。與安理會通過制裁新決議相配合，日本準備敲定單邊制裁的具體措施。
(旺報)
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