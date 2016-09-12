強颱莫蘭蒂今晚發海警 明發布陸警

第14號颱風莫蘭蒂增強為強颱後，持續往台灣靠近，氣象局預計今晚11時30分左右發布海上颱風警報，明日清晨到上午發布陸上颱風警報，預估周三到周四上半天颱風影響台灣最劇烈，之後颱風將逐漸遠離。

強颱莫蘭蒂七級風半徑擴大到200公里，今日下午增強為強度颱風，以每小時20公里左右速度，往西北西方向前進，預估明日下午就會來到鵝鑾鼻東南東方約450公里處，氣象局預估今晚發布海警後，恐接續發布陸上颱風警報，範圍將以東南部、南部為主。

原本預計颱風中心將登陸恆春半島，但各國預測路徑不斷南修，目前預測颱風中心將不會登陸，而是周三經過恆春半島外海，但暴風圈仍會壟罩台灣。

氣象局預報中心預報員林定宜指出，明日開始受到颱風外圍環流影響，東半部、北部、南部和中部山區都有間歇性陣雨，周三到周四上半天，颱風影響台灣最劇烈，全台有雨，其中以東半部跟南部風雨最為強勁，周四降雨區域不變，但強度將漸漸減弱緩和下來。

(中時)