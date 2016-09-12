淡海輕軌吊裝鋼構 濱海路部分車道封閉

我要評比

淡海輕軌工程持續進行當中，新北市捷運局指出，9月13日上午9點起至11月3日上午6點將封閉濱海路進行鋼構吊裝。（新北市捷運局提供）

施工中的「淡海輕軌第一期統包工程」，平面段路基工程已完工，平面段軌道鋪設及高架段（中正東路、淡金路及濱海路）各路段基樁、墩柱及高架橋梁陸續施工中，新北市捷運局指出，目前進度已達34.38%。

捷運局表示，9月13日上午9點起至11月3日上午6點將封閉濱海路（中山北路至淡金路，往淡金路方向）單向車道進行鋼構組立吊裝作業，現場將封路施工，期間暫時封閉中山北路與淡金路間濱海路，請欲往淡金路的用路人依改道後標誌改行中山北路及新市一路，也提醒用路人行經該路段放慢速度，配合現場指引人員改道通行。

捷運局表示，相關施工時間將視天候狀況調整，請行經施工路段的用路人減速慢行，並依循標誌及交通導引人員指揮，確保行車安全。

(中時)