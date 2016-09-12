研議「同性伴侶法」 公民審議會議將開議

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法務部推動「同性伴侶法」立法工作，已委託清華大學研究團隊進行研究計畫，將於10月起於台中、花蓮、高雄、台北舉辦4場公民審議會議，邀集關心伴侶法的社會團體及民眾參與討論，作為研擬「同性伴侶法」草案具體建議條文的重要參考依據。

法務部表示，推動「同性伴侶法」立法是既定政策目標，委託研究團隊舉辦公民審議會議以廣納社會各界意見，是邁向立法工作的重要一大步，在亞洲各國亦屬難得一見，未來草案條文出爐，更有助各界聚焦討論。

「同性伴侶法制實施之社會影響與立法建議」研究計畫由清華大學副教授林昀嫺主持，研究案主要目的是在考量社會影響的前提下，研擬我國同性伴侶法制之具體條文。

研究團隊並參考德國同性伴侶法架構、我國民法內涵及他國實施同性婚姻法或伴侶法的經驗，草擬我國同性伴侶法草案初稿，做為深度訪談、焦點團體座談、4場公民會議的討論基礎。

法務部表示，研究團隊預訂於105年10月2日在台中；10月23日在花蓮；11月5日在高雄；11月12日在台北，舉行共計4場公民審議會議，會議資訊刊載於「同性伴侶法制研究計畫」網站平台（網址https://civilpartnership2016.wordpress.com/），歡迎報名參加。

(中時)