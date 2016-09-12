臉書購物詐財 刑事局偵破

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台灣有許多民眾愛用臉書（facebook），但臉書上充斥許多假帳號，主要用來進行假購物真詐財。內政部警政署刑事局12日宣布破獲一個臉書購物詐騙案。

刑事局偵查第九大隊統計165反詐騙平台，今年1至8月間全國網拍詐欺案件時，發現犯嫌利用「侯梅子、王品薇、鐘婉琳、李夢柔」等暱稱在FB上，佯稱欲販售演唱會門票、蘋果手機、相機，於是針對此類案件加強執行查緝掃蕩工作。

經查，黃姓、蘇姓犯嫌利用協力廠商支付交易機制，取得虛擬銀行帳號或超商繳費代碼，作為詐騙犯罪付款工具，一方面利用網路暱名容易、不易被查緝之性質，在FB社群網站暱名實施詐騙，將取得之虛擬銀行帳號或超商繳費代碼給被害人繳費後即失去聯絡，再另以網路購物鑑賞期機制向購物商家要求退費，藉此牟取個人不法利益。

案經專案小組報請新北地檢察署檢察官陳伯均指揮偵辦，於10日前往犯嫌住處所執行搜索、拘提，查扣一批犯案工具與毒品。初步統計有60名被害人，詐騙金額54萬新台幣。全案訊後以詐欺、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(旺報)