臉書購物詐財 刑事局偵破
台灣有許多民眾愛用臉書（facebook），但臉書上充斥許多假帳號，主要用來進行假購物真詐財。內政部警政署刑事局12日宣布破獲一個臉書購物詐騙案。
刑事局偵查第九大隊統計165反詐騙平台，今年1至8月間全國網拍詐欺案件時，發現犯嫌利用「侯梅子、王品薇、鐘婉琳、李夢柔」等暱稱在FB上，佯稱欲販售演唱會門票、蘋果手機、相機，於是針對此類案件加強執行查緝掃蕩工作。
經查，黃姓、蘇姓犯嫌利用協力廠商支付交易機制，取得虛擬銀行帳號或超商繳費代碼，作為詐騙犯罪付款工具，一方面利用網路暱名容易、不易被查緝之性質，在FB社群網站暱名實施詐騙，將取得之虛擬銀行帳號或超商繳費代碼給被害人繳費後即失去聯絡，再另以網路購物鑑賞期機制向購物商家要求退費，藉此牟取個人不法利益。
案經專案小組報請新北地檢察署檢察官陳伯均指揮偵辦，於10日前往犯嫌住處所執行搜索、拘提，查扣一批犯案工具與毒品。初步統計有60名被害人，詐騙金額54萬新台幣。全案訊後以詐欺、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。