加快中巴經濟走廊 巴派兵保護大陸工人

中國大陸正積極推動可能改變區域戰略布局的中巴經濟走廊興建工程，巴基斯坦並部署安全部隊保衛在當地建設的中國大陸工人安全，平均1名工人就有兩名安全部隊士兵保護。

被視為中國大陸「一帶一路」最關鍵部分的中巴經濟走廊（CPEC），準備從新疆喀什開通鐵路與鐵路直達大陸租用40年的巴基斯坦瓜達爾港，讓大陸可以直接透過巴基斯坦輸油管輸送石油，避免穿越海盜猖獗的麻六甲海峽，還可藉此為大陸打開西部內陸地區與中東的新貿易路線，因此正由大陸國營企業加緊趕工中。

但由於多次遭受塔利班武裝份子攻擊，巴基斯坦政府近日在給國民議會（National Assembly）的書面答覆中指出，巴國已部署1萬4503名安全人員來保障7036名中國大陸工人的安全，其中又以部署在旁遮普省達6364名安全人員最多 。

這條中巴經濟走廊的相關建設一共330個項目，除了穿越印度與巴基斯坦擁有主權糾紛的克什米爾，飽受印度反對之外，還有8個項目穿過分離主義份子活躍的俾路支省（Balochistan），安全受到威脅。

由於走廊通過印度主張擁有主權的巴控克什米爾，因此一直遭到印度反對，印度政府曾數度呼籲大陸當局尊重別國關切的核心利益，而巴控克什米爾就是印度的核心利益之一。

此外，中巴經濟走廊也象徵中國大陸的勢力深入印度洋，讓印度如芒刺在背，尤其是瓜達爾港傳出也將成為中共解放軍海軍的艦隊補給基地，讓印度更加不滿，最終促成印度與美國簽署後勤支援服務協定，借美國之力一起對抗大陸在印度洋的擴張。1050912

(中央社)