亞洲血腥反毒戰 專家：注定失敗

菲律賓進行血腥的「毒品戰爭」，在2個月內即造成至少2400人喪生。而鄰近的印尼也宣布進入「毒品緊急狀態」，並恢復執行已停止很久的毒犯死刑。

在泰國和緬甸，儘管監獄已人滿為患，但小吸毒犯仍被判長期徒刑。

路透社報導，吸食便宜但非常容易上癮的甲基安非他命（methamphetamine）的人數迅速飆升，促使亞洲國家採取強硬的反毒政策。但專家說，這樣做可能只會讓情況更加惡化。甲基安非他命俗稱「冰毒」。

這種情形莫納漢（Geoff Monaghan）以前也見過。在他擔任倫敦市警局探員的30年警察生涯中，他曾對毒品走私幫派進行過調查，在俄羅斯擔任愛滋病專家時，又親眼目睹了嚴厲的反毒政策帶來的衝擊。

莫納漢說：「我們有許多的數據，但我們經常會忘記歷史。這就是問題。」

他相信，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的反毒運動將助長更多的暴力，而且是增強而非根除毒品走私網。他說：「我非常擔心這種情況。」（譯者：中央社簡長盛）1050912

(中央社)