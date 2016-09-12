海基會發函電 海協會長陳德銘：收到了但…

海基會董事長田弘茂12日正式上任，並發函給海協會，表達期望盡速就兩岸協商事宜溝通，但並未就兩岸定位及性質表態。海協會長陳德銘12日表示，確實收到海基會的發函，但兩會聯繫機制停擺原因「眾所周知」，只有海基會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。

海協會長陳德銘12日晚以書面回覆表示，海基會確實有封函發到海協會了。造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因眾所周知，關於兩會聯繫互動問題，已經講過很多次了，那就是只有海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。

(旺報)