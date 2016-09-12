會長露了饀 中職可能提早增隊

中職會長吳志揚（左一）希望政府補助中職二軍。

中職一直堅持擴編第5、第6隊有一定的步驟與時程，今年底公布細節、明年增加球隊、2017年新球隊打二軍比賽、2018年正式加入一軍比賽，不過，這並不是「鐵律」，將會有條件的放寬。

中職會長吳志揚今天參加立委許毓仁主持的「國會沙龍」，探討振興棒球問題時，他不小心「露了餡」，他說：「中職將在今年底公布球隊加盟的細節，未來新球隊要先打二軍比賽，不過，如有特殊情況也會有所改變。」

吳志揚指出，如果新球隊是一支較為「成熟」的球隊，不排除可以提早一點加盟。這意謂著未來想要加盟中職的第5、第6隊，若是既有的球隊、而且已有不錯的戰力，應可直接升為一軍。

同時吳志揚在體育署官員、政務委員張景森面前，希望政府補助中職球團二軍球隊每年1000萬，而且年底冬季聯盟比賽也要多多幫忙。

另外，吳志揚提出振興棒球的另一支箭，就是政府也多給予球迷看球、球員打球器材與球團母企業支持球隊的租稅優惠，這樣小英總統振興棒球的第1支箭（中職增為6隊）會變成箭靶，一箭中的。

(中時電子報)