籃球》亞洲挑戰者盃 中華輕取哈薩克進8強

中華男籃在亞洲挑戰者盃靠著隊長劉錚的28芬帶領下輕取哈薩克，提前晉級8強。(摘自FIBA官網)

在伊朗德黑蘭參加亞洲挑戰者盃的中華男籃隊，12日靠著隊長劉錚豪取28分，「新台灣人」戴維斯貢獻14分、5籃板、5助攻，92比77輕取哈薩克，寫下3連勝佳績，提前取得8強門票，14日將碰到強敵約旦。

劉錚以身作則，開賽後連拿7分，幫助中華隊打出15比4攻勢，首節24比13取得雙位數領先優勢，緊接著周柏臣和李哲維也加入戰局，中華隊一度領先19分。

易籃後，中華隊趁勝追擊，一度將優勢擴大至20分，但是當中鋒戴維斯退場休息時，中華隊開始出現亂流，被哈薩克在第3節後段到第4節初打出13比0攻勢，將落後分數縮小至6分差距，幸好劉錚和戴維斯再次挺身而出，最終以15分之差勝出。

此役除了劉錚與戴維斯外，蔣淯安與李哲維各挹注11分，蔣淯安在決勝節有效控制場上節奏，阻斷了敵軍攻勢，功勞簿上得記上一筆。

中華隊總教練閻家驊表示，換血後的中華隊，經驗稍嫌不足，才會出現戴維斯在場下的危急場面，好在對手狀況也不佳，運球和防守都比我們遜色。

中華隊順利拿下預賽和複賽3連勝之後，提前晉級8強，13日晚間7點半遭遇約旦，14日碰到對岸中國大陸，兩場都是硬仗。

(中時電子報)