30周年黨慶 民進黨口述影片回顧歷史

今年是民主進步黨創黨30周年，民進黨今天公布兩支口述歷史影片，片中由創黨黨員、黨外人士等娓娓道來當年的故事和心路歷程；此外，民進黨今天也公布黨慶相關活動網頁。

民進黨黨慶是9月28日，民進黨舉辦「創黨30挑戰30」系列活動，今天舉行「我們的民主時代」黨員群像紀錄影片發表記者會，會中播放「不向命運低頭-追求民主篇」及「走上街頭-奉獻專業篇」兩支影片，並公布「創黨30 挑戰30」活動網頁（http://www.dpp30.com.tw）。

民進黨進行黨員口述歷史的訪談計畫，探訪遍布全台各地的黨員，包涵創黨、客家、婦女、青年、新住民等各種族群，以網路影片的方式呈現，描述民進黨一路走來的歷史背景。

民進黨副秘書長徐佳青表示，影片是大家從30年前或更久之前，用生命寫下來的故事，也才有今日台灣如此豐碩的民主果實，民進黨除了感謝還是感謝。

徐佳青說，前輩們在那個年代，用最刻苦的方法協助民進黨記錄這段民主的旅程，30年過去了，這30年是台灣重要民主之路，也是民進黨成長的過程，民進黨要隨著時代的成長用新的方式來記錄，希望能透過不同的眼光來看這個時代的變化。

徐佳青表示，「我們的民主時代」系列的平面、動態影像及受訪者口述歷史都將呈現於「創黨30挑戰30」活動專屬網頁，「創黨30 挑戰30」展覽也將在9月26到28日在台北中山堂光復廳展出。1050912

(中央社)