30周年黨慶 民進黨口述影片回顧歷史
今年是民主進步黨創黨30周年，民進黨今天公布兩支口述歷史影片，片中由創黨黨員、黨外人士等娓娓道來當年的故事和心路歷程；此外，民進黨今天也公布黨慶相關活動網頁。
民進黨黨慶是9月28日，民進黨舉辦「創黨30挑戰30」系列活動，今天舉行「我們的民主時代」黨員群像紀錄影片發表記者會，會中播放「不向命運低頭-追求民主篇」及「走上街頭-奉獻專業篇」兩支影片，並公布「創黨30 挑戰30」活動網頁（http://www.dpp30.com.tw）。
民進黨進行黨員口述歷史的訪談計畫，探訪遍布全台各地的黨員，包涵創黨、客家、婦女、青年、新住民等各種族群，以網路影片的方式呈現，描述民進黨一路走來的歷史背景。
民進黨副秘書長徐佳青表示，影片是大家從30年前或更久之前，用生命寫下來的故事，也才有今日台灣如此豐碩的民主果實，民進黨除了感謝還是感謝。
徐佳青說，前輩們在那個年代，用最刻苦的方法協助民進黨記錄這段民主的旅程，30年過去了，這30年是台灣重要民主之路，也是民進黨成長的過程，民進黨要隨著時代的成長用新的方式來記錄，希望能透過不同的眼光來看這個時代的變化。
徐佳青表示，「我們的民主時代」系列的平面、動態影像及受訪者口述歷史都將呈現於「創黨30挑戰30」活動專屬網頁，「創黨30 挑戰30」展覽也將在9月26到28日在台北中山堂光復廳展出。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。