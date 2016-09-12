後天預產期 孕婦堅持參加遊行

受陸客減少嚴重衝擊，國內觀光產業史上首次走上街頭，今天號召萬人大遊行，怒吼「求生存、有工作、能溫飽！」現場有不少人帶著年幼子女參與，第二大隊中更出現名大腹便便的彭姓孕婦到場並走完全程，特別引人注目。

這名彭姓孕婦來自大陸，她說，今年甫由山東嫁來台灣，丈夫從事導遊工作，每月原有10多萬元穩定收入，但隨陸客大幅減少，接團量伴隨收入銳減，如今眼看就要養不起小孩，更語出驚人表示預產期就在後天，仍堅持參加遊行。

她也有感而發表示，其實大陸民眾很喜歡台灣，也認為台灣仍是心目中的「寶島」，風景美、人情味濃，但多數人因認為現在新政府對大陸態度並不友善，因此來台卻步。

(中時)