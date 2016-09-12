南韓國防部：有必要締結日韓軍事情報協定

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共同社12日報導，考慮到北韓進行第五次核試，南韓國防部發言人12日在記者會上就締結日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）一事提及「出現了需要該協定的氛圍」，並表示將謙虛聽取國民意見。

有關締結日韓《軍事情報保護協定》，由於日本殖民統治等歷史因素，在南韓反對輿論根深蒂固。然而，在北還持續實施核子試驗並發射彈道飛彈的情況下，南韓政府承認在7日的日韓領袖會談上就締結協定進行了討論。

南韓國防部發言人12日表示，南韓政府與軍方堅持需要充分得到國民理解與合作這一基本立場，強調此協定應根據輿論謹慎應對。

(旺報)