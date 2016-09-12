看不到明天 觀光產業基層上街怒吼

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受陸客減少嚴重衝擊，國內觀光產業史上首次走上街頭，今天號召萬人大遊行，怒吼「求生存、有工作、能溫飽！」

一家旅行社孫姓副總說，今天內部超過200名員工到場響應遊行，過去每月最多可接待4、500團陸客團，如今銳減剩不到1成，大家都在苦撐，以為情況會逐漸好轉，不料7月後又摔落谷底，各家業者只能含淚向員工揮手，不少20多歲年輕員工懷抱熱情與理想進入觀光產業，如今卻看不到明天。

26歲尤姓導遊坦言，對這行仍充滿熱情，但收入伴隨工作量大幅減少，須分攤家中經濟的他也快要撐不下去。

來自高雄的一家國際旅遊集團，今天有70多名員工北上發聲，李姓員工表示，目前接團量剩2成，更有1月僅個位數，自己每月3、40萬元貸款已繳不出，更恐面臨失業將來。

日前無預警倒閉的創世紀旅行社，60多名員工組成自救會，今天也在列。創世紀張姓導遊說，老闆跑回香港、員工求助無門，他個人遭公司積欠70多萬元薪資，希望政府出面協助員工獲得應有權益，長遠則是幫助觀光產業走過寒冬。

「希望不要再有下一個創世紀。」另名甫入行1年多的創世紀張姓導遊說，從未想過政府政策竟能決定性影響產業命運，她坦言目前必須向親友暫時借貸，方能維持家中生計。

(中時)