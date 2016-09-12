警殺女友自戕 正副所長記過2次調離主管職

桃園市政府警察局桃園分局同安派員警槍殺同居女友飲彈自盡。圖／翻攝自Google街景

桃園警分局同安所警員許稚偉槍殺女友後再自戕雙亡，警方調查，許警領槍都符合程序規定，但備勤員警攜槍外出釀憾事，當班的副所長鍾生敏仍被記過2次調離主管職，所長蕭國光原本將記1大過，但因才到職5天改為記過2次調離主管職，自請處分的分局長廖恆裕則因監督不周記過1次，市警局強調將加強內部與械彈管理及同仁心理輔導。

(中時)