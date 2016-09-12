海基會致函 陳德銘：堅持九二共識兩會協商才得以延續

大陸海協會會長陳德銘12日就海基會致函海協會通報人事變動一事表示，海基會確實有封函發到海協會了。造成兩會協商和聯繫機制停擺的原因眾所周知。

陳德銘稱，關於兩會聯繫互動問題，我已經講過很多次了，那就是只有海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制才能得以延續

(中時)