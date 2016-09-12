NSO歡慶30 英雄曲目呈現多元面貌

NSO三十樂季以連三場英雄主題曲目展開，首響開季音樂會「英雄生涯」17日將在國家音樂廳，由音樂總監呂紹嘉帶領NSO演出理查‧史特勞斯交響詩「英雄的生涯」。

國家交響樂團（NSO）三十樂季以連三場英雄主題曲目展開，音樂會將由音樂總監呂紹嘉、桂冠指揮赫比希、駐團指揮張尹芳分別帶領，以三套英雄曲目，帶出NSO多元面貌。

首響開季音樂會「英雄生涯」9月17日將在國家音樂廳，由音樂總監呂紹嘉帶領NSO演出理查‧史特勞斯交響詩「英雄的生涯」，這首作品氣勢宏偉非凡，作曲家描繪英雄人物在愛侶陪伴下歷經困難、迎戰敵人，凱旋回顧功績後則以退隱達觀作結。

同時，開季音樂會中，將世界首演作曲家錢南章為慶賀NSO三十歲生日所寫之「璀璨三十」，並邀請被紐約時報讚譽為「海飛茲之後最有大師風範」的希臘小提琴家卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）演出康果爾德D大調小提琴協奏曲。

10月12日「英雄競技」音樂會則由駐團指揮張尹芳領軍，呈現巴爾托克集創作技法大成作品「管絃樂協奏曲」，此曲也被稱為「管絃樂團的協奏曲」，作曲家精心妙筆，不囿於當時慣用曲式，突顯樂團各聲部之間的競奏與獨奏，帶出個體與群體對話的本質關係。

10月22日「英雄崛起」音樂會則由桂冠指揮赫比希演繹經典馬勒第一號交響曲「巨人」。馬勒寫成此曲時年近30，以此作品提出他對交響曲形式與內涵的原創性構思。英雄並非遙不可觸及的神祇，邁入而立之年的NSO，經由這些作品體現英雄精神，以能力、勇氣與意志力面對困境，克服困難並塑造自己。1050912

(中央社)