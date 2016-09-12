NSO歡慶30 英雄曲目呈現多元面貌
NSO三十樂季以連三場英雄主題曲目展開，首響開季音樂會「英雄生涯」17日將在國家音樂廳，由音樂總監呂紹嘉帶領NSO演出理查‧史特勞斯交響詩「英雄的生涯」。
國家交響樂團（NSO）三十樂季以連三場英雄主題曲目展開，音樂會將由音樂總監呂紹嘉、桂冠指揮赫比希、駐團指揮張尹芳分別帶領，以三套英雄曲目，帶出NSO多元面貌。
首響開季音樂會「英雄生涯」9月17日將在國家音樂廳，由音樂總監呂紹嘉帶領NSO演出理查‧史特勞斯交響詩「英雄的生涯」，這首作品氣勢宏偉非凡，作曲家描繪英雄人物在愛侶陪伴下歷經困難、迎戰敵人，凱旋回顧功績後則以退隱達觀作結。
同時，開季音樂會中，將世界首演作曲家錢南章為慶賀NSO三十歲生日所寫之「璀璨三十」，並邀請被紐約時報讚譽為「海飛茲之後最有大師風範」的希臘小提琴家卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）演出康果爾德D大調小提琴協奏曲。
10月12日「英雄競技」音樂會則由駐團指揮張尹芳領軍，呈現巴爾托克集創作技法大成作品「管絃樂協奏曲」，此曲也被稱為「管絃樂團的協奏曲」，作曲家精心妙筆，不囿於當時慣用曲式，突顯樂團各聲部之間的競奏與獨奏，帶出個體與群體對話的本質關係。
10月22日「英雄崛起」音樂會則由桂冠指揮赫比希演繹經典馬勒第一號交響曲「巨人」。馬勒寫成此曲時年近30，以此作品提出他對交響曲形式與內涵的原創性構思。英雄並非遙不可觸及的神祇，邁入而立之年的NSO，經由這些作品體現英雄精神，以能力、勇氣與意志力面對困境，克服困難並塑造自己。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。