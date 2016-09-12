希拉蕊健康堪虞 引發退選或遭撤換議論
美國民主黨總統候選人希拉蕊提早離開911紀念活動，被民眾拍到需要旁人攙扶，步履蹣跚，幾乎要跌倒模樣，再度引起各界對她健康狀況的憂慮，也引發她可能退選或遭撤換的議論。
英國每日電訊報（Daily Telegraph）報導，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）陣營在選舉期間不斷拋出希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的健康議題，但是總被指斥為「陰謀論」。
但在希拉蕊的醫生巴達克（Lisa Bardack）昨天表示她罹患肺炎後，一切大為改觀。
巴達克說，希拉蕊之前就因過敏而咳嗽，她咳嗽已久，在經過後續評估之後，本月9日診斷出肺炎，並表示她「復原情況良好」。
不過外界不禁質疑，希拉蕊之前為何沒有透露罹患肺炎的訊息。
希拉蕊因為肺炎，昨天也取消原定今天前往加州，展開2天造勢的行程。儘管幕僚設法從正面角度看待這項發展，卻讓民主黨人不禁要問：萬一希拉蕊因健康問題退出選戰，會發生什麼事？
根據民主黨內部章程，除非希拉蕊主動退選，無人可取代她的被提名人身分。
不過曾擔任美國半島電視台（Al Jazeera America）和微軟國家廣播公司（MSNBC）主播的記者舒斯特（David Shuster）引述民主黨黨工的話說，他們已進入「未知的政治領域」。
這名黨工表示，民主黨可能舉行緊急會議，考慮替代人選，但是強調僅在希拉蕊主動退選情況下，才會選出新的候選人。
他表示：「我們可以擬定應急措施，與希拉蕊．柯林頓討論、懇求她，但是民主黨內部章程規定得明明白白，她的被提名人身分完全由她決定。」
如果希拉蕊退出選戰，現任副總統拜登（Joe Biden）和希拉蕊在民主黨初選的主要對手桑德斯（Bernie Sanders）都是可能的替代人選。
根據民主黨章程，全國委員會負責挑選替代人選。民主黨幹部將在特別會議投票，由獲得多數票數者出線。
民主黨幹部不會特別考慮副總統候選人凱恩（Tim Kaine）或桑德斯。如果由他人出線，凱恩仍將是副總統候選人。
幾個月前，希拉蕊因「電郵門」事件及是否會因此被起訴，搞得沸沸揚揚之際，也曾引發退選可能性，當時廣被認為的可能替代人選是拜登。
希拉蕊曾於2012年底在家中跌倒送醫，後因右耳後方血栓入院治療，當時需要服用抗凝血劑治療。
2008年，共和黨總統提名人馬侃公開厚1000多頁的病歷，讓人知道他沒有癌症，年高71歲仍適任總統。希拉蕊和川普至今都未公布這麼詳細的病歷資料。1050912
(中央社)
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