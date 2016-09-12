規模5.4地震撼動南韓 尚未傳災情

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美國地質調查所（USGS）表示，南韓南部今晚先後發生規模4.9和5.4的地震。目前尚未傳出傷亡和災情，但因北韓日前核子試爆時也曾造成地震，這次傳出地震消息曾引發關切。

南韓氣象局表示，今晚第2次地震的規模達到5.8。這次地震於晚間8時30分左右來襲，震央在東南部城市慶州（Gyeongju）附近。7時40分左右的地震規模則為5.1，這兩次地震的規模分別名列朝鮮半島歷來第一大和第四大。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，今晚的地震全韓各地都有感，但據韓國國民安全處消息，尚無人員傷亡報告。

韓聯社報導，南部港市釜山以至首都首爾以及蔚山和大田等城市都可以感覺到震動，有些高樓的居民驚慌衝到戶外避難。

根據韓聯社，南韓水電與核電公司表示，所有核電站運轉正常，未受地震影響。

美國地質調查所9日也測得北韓發生規模5.3的「人造地震」，其實是北韓實施核子試爆。1050912

(中央社)