蕾哈娜德瑞克舞台放閃 甜黏彼此又告白

加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）昨天晚間在美國洛杉磯史泰博中心（Staples Center）開唱時，與歌后蕾哈娜（Rihanna）在台上大方放閃，引起粉絲為之瘋狂。

「今日美國報」（USA Today）網站報導，德瑞克在「16歲的夏天」（Summer Sixteen）巡迴演唱會，與28歲的蕾哈娜合力演出強打歌曲「加把勁」（Work）後，蕾哈娜更驚喜獻上個人單曲「有錢快還」（Bitch Better Have My Money），嗨翻全場歌迷。

29歲的德瑞克向歡呼群眾大方放閃，「我祈禱你們能找到，如這位支持我的女性，一樣支持著你們的人」，他還甜蜜地說，蕾哈娜「令人感到不可思議、美艷動人，也才華洋溢。」

這對佳侶整晚的肢體互動，流露出他們彼此展現的濃厚愛意。

美國「我們週刊」（US Weekly）本月稍早獨家證實，德瑞克與蕾哈娜自2009年歷經多場分合風波後，他們已決定進一步發展戀情。

與德瑞克關係密切的人士在最新一期「我們週刊」中透露：「他們在一起，他很愛她。」（譯者：中央社周莉芳）1050912

(中央社)