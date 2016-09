蕾哈娜德瑞克舞台放閃 甜黏彼此又告白

加拿大饒舌歌手德瑞克(Drake)昨天晚間在美國洛杉磯史泰博中心(Staples Center)開唱時,與歌后蕾哈娜(Rihanna)在台上大方放閃,引起粉絲為之瘋狂。

「今日美國報」(USA Today)網站報導,德瑞克在「16歲的夏天」(Summer Sixteen)巡迴演唱會,與28歲的蕾哈娜合力演出強打歌曲「加把勁」(Work)後,蕾哈娜更驚喜獻上個人單曲「有錢快還」(Bitch Better Have My Money),嗨翻全場歌迷。

29歲的德瑞克向歡呼群眾大方放閃,「我祈禱你們能找到,如這位支持我的女性,一樣支持著你們的人」,他還甜蜜地說,蕾哈娜「令人感到不可思議、美艷動人,也才華洋溢。」

這對佳侶整晚的肢體互動,流露出他們彼此展現的濃厚愛意。

美國「我們週刊」(US Weekly)本月稍早獨家證實,德瑞克與蕾哈娜自2009年歷經多場分合風波後,他們已決定進一步發展戀情。

與德瑞克關係密切的人士在最新一期「我們週刊」中透露:「他們在一起,他很愛她。」(譯者:中央社周莉芳)1050912

(中央社)