蕾哈娜德瑞克舞台放閃 甜黏彼此又告白
加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）昨天晚間在美國洛杉磯史泰博中心（Staples Center）開唱時，與歌后蕾哈娜（Rihanna）在台上大方放閃，引起粉絲為之瘋狂。
「今日美國報」（USA Today）網站報導，德瑞克在「16歲的夏天」（Summer Sixteen）巡迴演唱會，與28歲的蕾哈娜合力演出強打歌曲「加把勁」（Work）後，蕾哈娜更驚喜獻上個人單曲「有錢快還」（Bitch Better Have My Money），嗨翻全場歌迷。
29歲的德瑞克向歡呼群眾大方放閃，「我祈禱你們能找到，如這位支持我的女性，一樣支持著你們的人」，他還甜蜜地說，蕾哈娜「令人感到不可思議、美艷動人，也才華洋溢。」
這對佳侶整晚的肢體互動，流露出他們彼此展現的濃厚愛意。
美國「我們週刊」（US Weekly）本月稍早獨家證實，德瑞克與蕾哈娜自2009年歷經多場分合風波後，他們已決定進一步發展戀情。
與德瑞克關係密切的人士在最新一期「我們週刊」中透露：「他們在一起，他很愛她。」（譯者：中央社周莉芳）1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。