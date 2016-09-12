行政立法共識 監督條例等31案列優先法案
行政院今天召開行政立法政策協調會報，會中共識達成31個優先法案，包括住宅法、電業法、勞動基準法等民生法案，民主進步黨立法院黨團版本的兩岸協議監督條例也列入優先法案。
行政院發言人童振源會後轉述，會中達成立法院第9屆第2會期優先審議的重大法案共識，這會期亟需審議通過合計有法律案31案、預算案2案。
童振源表示，加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案及公路法修正草案，是針對跨境電商的營運做規範，特別是公路法修正草案提高對Uber的裁罰金額，希望規範Uber在台灣的營業行為。
其他重要法案包括，配合社會住宅政策的住宅法修正草案、住宅租賃條例草案；與長照政策相關的長期照顧服務法第15條、第22條、第62條修正草案。 行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法草案，則與食安五環政策配套。
與原住民轉型正義相關的有3案，包括原住民族語言發展法草案、原住民族土地及海域法草案，以及原住民族自治法草案。
和生技醫藥產業發展有關的包括生技新藥產業發展條例第3條修正草案、國家藥物審查中心設置條例草案，以及科學技術基本法修正草案。
為遏止電信詐欺，行政院日前通過將電信詐欺納入組織犯罪定義的「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，也被列入優先法案。
為了廢特偵組，民進黨籍立法委員蔡易餘提案刪除法院組織法規定，「法院組織法刪除第63條之1條文草案」也列為優先法案。1050912
(中央社)
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