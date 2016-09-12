橋水旗艦基金績效低迷 7年來首度募資

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倫敦金融時報報導，由於旗艦基金Pure Alpha績效罕見低迷，全球最大對沖基金管理公司橋水(Bridgewater)採取7年來首度開放投資人投入新資金，並一舉募得225億美元。

橋水旗下共有3檔主力基金，分別為積極型的Pure Alpha、被動型的All Weather與去年2月才推出的Optimal Portfolio，據統計今年的投資績效以All Weather表現最好，前8個月的投報率有13.5％，Optimal為平盤，而Pure Alpha最差，投報率為負9.4％。

(工商)