希拉蕊取消周一周二加州競選活動
上周五確診肺炎的美國民主黨總統候選人希拉蕊.克林頓宣佈取消周一及周二的加州競選活動。
BBC指出，陣營沒有對希拉蕊患肺炎一事做出評論。
希拉蕊原定周一到加州出席一連兩日的競選活動,包括籌款，演說和參與電視節目等，但這些活動已宣告取消，暫時未知她往後的競選活動會否受影響。
希拉蕊周日出席9.11紀念活動時感到不適提早離場，一度需要別人攙扶上車，她之後在女兒於紐約的公寓休息數小時後再度露面，與支持者招手,稱自己感覺良好。
起初競選團隊指她因太熱而脫水，但相隔一會兒便披露她患肺炎的消息。
希拉蕊的私人醫生巴達克表示，希拉里因敏感症而持續咳嗽，上周五確診肺炎,正接受抗生素治療，建議她休息和更改時間表。
70歲的共和黨總統候選人川普,曾質疑68歲的希拉蕊的健康狀況，但希拉蕊競選團隊則強調希拉里身體狀況足以應付總統的工作,批評對手製造陰謀論。
(旺報)
關鍵字：希拉蕊
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