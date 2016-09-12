7-11秋蟹、海鮮預購 米其林食材宅配到家

7-11法國布列塔尼藍龍蝦，極為稀有，是法國星級餐廳食材，肉質細膩卻口感紮實。1入，630g、1999元。（業者提供）

7-11緬甸手臂長野生海草蝦，彈牙紮實的蝦種，適合新手料理。6入總重770g，1580元。（業者提供）

7-11今天（12日）起至12月6日舉辦「秋蟹•海鮮預購」，推出十大產地蝦蟹及十大功夫料理，共有47項商品，總數量較去年成長3成以上，等於集合南北半球人氣海鮮，打造全台最大海鮮專賣店。即日起同步開放ibon預購，訂購3至5天可到原訂購門市取貨或低溫宅急便送到家。

根據聯合國糧農組織（FAO）統計，國人愛吃海鮮超越全球平均值1倍，每人每年平均食用34公斤，高居全球第四；漁業署資料也顯示，台灣海鮮進口量年年成長，近5年內成長2成，市值近450億元。因此，7-11除了看好國人熱愛海鮮，加上本周適逢中秋連假可搶攻聚餐商機，預計可帶動業績較去年成長5成以上，近3個月可衝到2500萬元。

今年「秋蟹•海鮮預購」主打的十大產地蝦蟹及十大功夫料理，包括加拿大、英國、法國、智利、阿根廷、日本、緬甸、中國及台灣的蝦、蟹，強調是產地直送新鮮漁獲。其中，法國布列塔尼藍龍蝦是極稀有的米其林餐廳指定食材；跟手臂一樣長的緬甸海草蝦，身長30公分，肉質彈牙紮實，都是話題商品。

今年除了往年必備的螃蟹，還因應國人愛吃的海鮮前3名是蝦、魚及花枝軟絲，今年增加蝦類的商品，從去年的2款增加為今年的5款，數量增加2.5倍；另，業者也發現有6成的消費者會在超商及網購通路預購海鮮及熟食，帶動7-11預購熟食料理業績每年倍數成長，這次海鮮熟食也從去年的10道增為今年的17道。

至於，每年熱門的大閘蟹因氣候暖化、蟹苗不易成長，產量減少，產地售價約漲15％，7-11反應產地成本，華東冠軍大閘蟹今年每入3.2至5.8兩，3至4入880至1890元，售價也較去年增約1成。

在熟食方面，則與狀元樓溫主廚和阿寶師等六位名廚、名店合作，推出十大功夫蟹料理、海鮮鍋物與小吃，覆熱即食，17道中西式料理價格在209元~699元間，首推30年老店狀元樓的香蒜黃金蟹、阿寶師奶油皇后蟹、海鮮小當家野生幻藍花蟹鍋等。

此外，今年首度與全國漁會及各地區漁會合作，包括基隆、新北市貢寮、台東縣新港區、屏東縣琉球、嘉義及高雄市彌陀區等共39個產區，將漁民專業養殖的當令海鮮推上7-11預購平台。

(中時)