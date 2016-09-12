台印航約層級提高 新南向利基

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台灣與印度今天簽署航空服務協定，取代雙方在2001年簽署的瞭解備忘錄，交通部民航局說，航約層級提高，是新南向政策利基。

台印航空服務協定由駐印度台北經濟文化中心代表田中光，及駐台北印度─台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）代表簽署生效。

民航局說，新簽署的台印航空服務協定，比照國際航空慣例，增加證照承認、航空安全等條款，提升航約的完整性。

至於目前各方可指定多家航空公司營運，客運容量各方每週14班、貨運容量班次不限的規範不變。

現在台印間只有華航有直飛班機，每週3班桃園─德里客運航線，8月底起每週飛航1班德里貨運航班。

另外，長榮航空目前也正與印度空洽談德里經曼谷到台北共用班號的合作。

民航局說，台印航空服務協定可為政府及企業新南向政策增加利基，更有利航空公司營運拓展，有助加強台印間經貿合作、文化交流及觀光發展。1050912

(中央社)