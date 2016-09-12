亞太貿易協定 印度同意擴大關稅減讓

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印度聯合內閣會議今天批准亞太貿易協定（the Asia-Pacific Trade Agreement）及相關修正案架構下第4回合談判的關稅減讓，印度同意提供優惠幅度達33.45%的關稅減讓。

前身為曼谷協定的亞太貿易協定（APTA），共有印度、孟加拉、中國大陸、韓國、寮國和斯里蘭卡等6個會員國。

印度內閣發表聲明表示，聯合內閣會議批准了APTA及相關修正案架構下的第4回合關稅減讓部份。

根據批准內容，印度內閣批准的關稅減讓項目，占印度整體關稅項目的28.01%，提供平均優惠幅度達33.45%的關稅減讓。

印度內閣聲明表示，批准上述關稅減讓，印度將擴大APTA所提供的貿易優惠。

此外，印度內閣也批准在APTA之下的原產地證明相關規定，以及在第四輪談判中做成讓蒙古加入APTA成為第7個會員國的決議。

亞太貿易協定前身是1975年簽訂的曼谷協定，這是在聯合國亞洲暨太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）主持下，於開發中國家間達成的一項貿易優惠協定

APTA的6個會員國於2009年9月在曼谷舉行第33次常務委員會議，進行第四輪關稅減讓談判，希望持續深化關稅優惠和拓展談判領域。1050912

(中央社)