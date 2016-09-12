亞洲盃射箭賽 中華隊添2金
2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華隊女將吳亭廷今天射下女子複合弓金牌，林哲瑋／翁乙正／張曜璿登上男子複合弓團體賽金牌。
林哲瑋／陳怡瑄在混雙奪銀，吳亭廷／陳怡瑄／翁意婷在女子複合弓團體賽得銅。
比賽在國立體育大學田徑場舉行，13日進入最後一天，今天為止中華隊共拿下2金3銀1銅。
男子複合弓團體賽，中華隊林哲瑋／翁乙正／張曜璿金牌戰，以209比200打敗印度，射下金牌。
女子組複合弓金牌戰，中華隊吳亭廷對到印度選手，雖然下雨又有風，但吳亭廷穩紮穩打，射出8支10分箭，反觀對手只有4支10分箭，以142比137勇奪金牌。
女子複合弓團體賽，中華隊吳亭廷／陳怡瑄／翁意婷在銅牌戰中對到香港，以208比172輕騎過關，射下銅牌。1050912
(中央社)
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