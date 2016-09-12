徐乃麟悼念 做節目像是黃義雄一生使命
有「綜藝教父」之稱的製作人黃義雄10日病逝，預定10月18日辦追思會。藝人徐乃麟今天悼念黃義雄說，做節目好像是黃義雄一輩子的使命。
黃義雄10日中午因肺部感染發炎，導致器官衰竭病逝，享壽80歲。製作電視節目40多年，演藝界習慣稱黃義雄為「寇桑」、「黃桑」，一輩子為台灣綜藝打拚，2011年獲頒第46屆電視金鐘獎特別貢獻獎。
靈堂今天開放追思，現場布置白色花朵，黃義雄妻子為他挑選32歲時的照片當遺照，原因是這張照片就像當初認識時的黃義雄。追思會預定10月18日上午在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦。
藝人徐乃麟、李蒨蓉、主播沈春華等人到場致意，徐乃麟表示，黃義雄這輩子就活在做節目中，「做節目好像就是他這一輩子的一種使命吧」。
團體「浩角翔起」下午出席「女人我最大」2016美妝大賞，成員浩子（謝炘昊）說，「寇桑現在終於可以好好休息，身為他的子弟兵，我們繼續延續他的精神，帶正面能量給台灣這片土地」。
成員阿翔（陳秉立）表示，昨天去靈堂致意，心裡跟寇桑說「浩角翔起過來了，謝謝你這幾年來的照顧，我們會繼續努力，我們不會讓寇桑失望」。浩子也提到寇桑曾誇他們在藝人江蕙「封麥」演唱會表現100分，能被寇桑肯定就像再得一座金鐘獎，很感動。1050912
(中央社)
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