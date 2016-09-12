業者：陸旅遊網 赴台產品能見度降
據大陸的台灣旅遊業者表示，最近台灣旅遊商品在大陸旅遊網站的能見度有降低的現象。
陸客來台觀光人數減少，觀光業者今天上街遊行抗議並向總統府遞交陳情書。
10月1日至7日的中國大陸「十一長假」是僅次於春節假期的觀光旺季，隨著大陸旅客出境旅遊成長，「十一長假」成為各國都在爭取的商機。
不過，來自旅遊業者的消息顯示，江、浙、滬等長三角主要陸客團來源地今年「十一」赴台旅行團估計比去年同期銳減5成。
據旅遊業者分析，從近期大陸網友「反台」言論較多來觀察，兩岸氣氛和網上的「言論操作」都可能影響到大陸民眾赴台遊的意願。
有業者觀察到，大陸主要旅遊網站近期對赴台遊的促銷和主動推薦較過去少，似乎透過「技巧性」降低台灣遊的能見度，讓遊客「自發性」減少選台灣為旅遊目的地。1050912
(中央社)
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