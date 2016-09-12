希拉蕊染肺炎 川普乘勢要公開體檢狀況

在美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）傳出患肺炎後，共和黨候選人川普（Donald Trump）今天表示，選戰絕對涵括健康議題，他很快就會公布他的健康細節。

路透社報導，川普於接受福斯新聞網（Fox News）電話訪問時說：「我希望她康復，回到選戰正軌，以便能在辯論會上看到她。」

美聯社報導，川普也表示，他會在未來幾天根據新的體檢結果，公布自己的健康細節。

川普表示，他上週做了體檢，本週預計可以看到結果，他也會公布這些「非常、非常具體的數字」。他說：「希望這些數字都會很漂亮，我也覺得會，我感覺好極了。」

希拉蕊昨天出席一場在曼哈頓舉行的911事件週年紀念時傳出身體不適，並被業餘攝影者拍下步履蹣跚的畫面。川普在希拉蕊不適後宣布他將公布體檢，是施壓希拉蕊公布更多關於她的健康狀況。10509121

(中央社)