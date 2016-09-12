912導遊： 政府不要五四三 快把客源找回來

近2千名導遊12日參加「百萬觀光產業自救會」上街遊行，他們高舉「兩岸一家親」的標語牌，高喊「政府不要再說五四三，趕快替我們把客源找回來。」

從全台各地來的導遊，12日中午聚集在忠孝東路上，他們穿著雨衣，拿著標語，大力的喊出心中的訴求。「我去年帶團270多天，今年到現在不到90天，這樣活得下去嗎？」一名林姓導遊說，2008年政府開放陸客來台觀光後，陸客來台年年成長，養活無數個家庭，如今陸客不來了，「我們8成的導遊沒飯吃，竟然還有人罵我們，我們被汙名化，當然要站出來為自己說句公道話。」

另一名李姓導遊說，哪個行業早上7點起床一直忙到晚上9點以後？先把客人安頓好了，還要研究明天行程，每天工作18個小時。「我們繳稅給政府，貢獻了許多給台灣，我們才是真正愛台灣的人。」

「陸客減少，連金門也受影響。」金門縣導遊服務人員職業工會理事長莊武緯表示，原本陸客團只要在金門住一天再來台灣，就可以免受到配額限制，早早來台旅遊，但現在陸客人太少，辦入台證不必排隊就可很快來台灣，根本沒必要住金門，金門旅遊業的生意也差了。「從金門來參加遊行是花費最高的，不但要搭飛機，還要在台北住一天，為的就是一定要表達心聲。」

新北市觀光導遊協會理事長王正國說，觀光業已是世界主流趨勢，就以鄰近的日本為例，早在2013年就突破1千萬觀光人口，其中6成都是華裔和韓國遊客，為何同文同種的台灣不行？非得拋棄這塊目前旅遊市場的大餅？

王正國表示，他們還要爭取團費合理化和提升旅遊品質。讓購物站佣金合理化、導遊出差費合理化，旅行社不用「賭團」，賺該賺的錢。「陸客來得越多，全民賺得越多。」

(旺報)