阿中比喻Selina如「神主牌」 慘遭粉絲狂譙急刪文
「S.H.E」成員Selina（任家萱）在今年3月無預警宣布和律師老公張承中（阿中）離婚，隔月2人完成手續，正式結束5年夫妻情，雖然外界對此結果深感遺憾，但2人表示過程相當平和，即使分開後還是朋友。而時隔半年，阿中今日因緣際會下，再次談起這段感情，只是他在臉書PO文中將女方比喻成「神主牌」，意外惹怒不少粉絲。
阿中今日在臉書透露，過去時常以律師身分替許多 S.H.E粉絲解惑，只是當他和Selina離婚後，粉絲即使遇到問題，卻也不好意思繼續來找他，對此，阿中坦言能夠理解，直說婚前媒體擅自造神；婚後則猛瞎猜各種離婚原因，甚至更有人亂編故事，接著說：「也對，女主角是傷癒勇敢的神主牌，我是男人，不怪我要怪誰？捧高吸睛、重摔吸睛、捧高後重摔更刺激，不辛辣就沒有點閱率，事實反而非重點了。」
只是阿中這段看似在抒發長久以來對於媒體不滿的言論，卻不被S.H.E粉絲接受，認為他將還沒離世的人比喻成「神主牌」很不妥，怒譙他根本在咒人，沒想到會引發粉絲不滿的阿中，在底下也留言澄清自己絕無此意，只是粉絲還是難以接受他的說法，阿中最後只好刪除該文，盼能平息粉絲怒火。
(中時電子報)
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