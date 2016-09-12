越來越多電子裝置帶上機 飛航風險日增

美國聯邦航空總署（FAA）以有起火疑慮為由，警告乘客在機上不要使用三星電子Galaxy Note 7。澳洲3家航空公司和德國的漢莎航空（Lufthansa）也直接禁止在機上使用Note 7。

美國「紐約時報」（NYT）報導，在飛機上有起火之虞的，不只是三星電子的Note 7。同時起火的危險也不單是假設性的。

澳洲航空公司（Qantas）今年1架跨太平洋航班傳出商務艙乘客手機卡在座位縫隙中，手機內鋰電池起火。

根據美國聯邦航空總署，今年1月1架達美航空（Delta Air Lines）從明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往亞特蘭大的飛機在抵達機場時，空服員發現一個裝有2台筆記型電腦的手提行李冒出火花。現場煙霧導致部分乘客利用逃生出口，在機翼等待救援。

問題出在鋰電池。鋰電池因為體積小，已經成為手機、平板和筆記型電腦等手提消費電子產品的標準配備。但鋰電池也高度不穩定。

過去10年來，有3起貨機事故被認為是電池起火所造成。分別是2011年韓亞航空公司（Asiana) 的747，2010年在杜拜的優比速公司（UPS）747，以及2006年在費城的優比速 DC-8。

美國聯邦航空總署今年1月發布一項通知，警告貨機艙內載運的鋰電池帶來「慘重的機艙全毀風險」。

迄今雖然尚未傳出乘客的數位裝置，釀成航空公司事故的意外。但英國皇家航空學會（Royal Aeronautical Society）預估，在只有100名乘客的單走道窄體客機，可能就有超過500個鋰電池在機上。這個數字以及伴隨而來的火災風險，終有1天會帶給乘客麻煩。

問題是：除了發布警告，還能做什麼？

美國聯邦航空總署官員伍爾達（Michael P. Huerta）在電郵聲明稿中表示，該署深知電池帶來的風險，並且追蹤機艙內發生的所有事件，「以利我們決定我們能做什麼」。

伍爾達呼籲搭機乘客把不使用的電子裝置，放在手提行李或其他安全之處。（譯者：中央社劉淑琴）1050912

(中央社)