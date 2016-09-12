南韓氣象廳:慶州規模5.8地震 史上最大

南韓氣象廳宣布，今天下午7時44分和8時32分，先後在南韓東南部慶尚北道慶州市西南9公里處發生規模5.1和5.8強震，這是朝鮮半島氣象觀測有紀錄以來，第4大和第1大地震。

南韓KBS電視台今晚9時晚間新聞時段，報導了震央在南韓內陸、規模5.8強震消息。

南韓氣象廳表示，此次地震造成首爾、蔚山、大田、釜山等南韓全國各地都有震感。

目前與慶州相關地區的通信中斷，部分地區甚至無法透過手機Kakao Talk進行聯絡。

韓國水電與核電公社表示，所有核電站運轉正常，未受地震影響。員工在震後緊急返回核電站，檢查是否有損失或風險，該公社古里核電本部方面也表示，釜山市機張郡的古里核電站運轉正常，沒有受到12日下午慶州兩起地震的影響。1050912

(中央社)