防範颱風莫蘭蒂 行政院召開情資會議

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關切颱風莫蘭蒂最新動態，行政院長林全今天指示政務委員吳宏謀邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、中央氣象局及國家災害防救科技中心等單位，召開情資研判會議。

中央氣象局預定於今天晚上11時30分發布海上颱風警報，吳宏謀表示，中秋節連續假期到來，因應大量返鄉人潮及旅客，請交通部針對交通運輸部分，預做規劃及配套措施，若有相關停航、停駛或預警性封路等措施，請加強宣導民眾提早因應。

此外，因適逢大潮，吳宏謀請經濟部及內政部通知各地方政府，針對沿海地區加強整備嚴防海水倒灌，低窪地區增加砂包及抽水機預置，慎防淹水。

吳宏謀表示，請農委會除要求漁業電台加強通報，宣導海上作業漁船人員注意安全外，並協助養殖區域提前作好防颱準備；另針對易形成孤島之地區，視雨量提前發布土石流警戒發布，以利各地方政府確實執行相關避難疏散措施；請內政部要求地方政府進行預防疏散撤離準備及災情查報，並針對申請入山登山民眾加強宣導工作。

他表示，由於颱風路徑仍有變數，請中央氣象局持續監控颱風最新動態，與各防災單位保持密切聯繫，並請相關部會督促地方政府，掌握都市下水道清疏、水利設施整備及施工中各項工程防災措施，易致災公路段及橋梁做好預防性管制措施的整備，並針對前次尼伯特颱風期間受損復建中的地區，提前做好預防措施。

吳宏謀也呼籲，民眾做好防颱準備，避免前往山區及海邊活動，尤其適逢中秋連續假期，請民眾事先查詢海陸空交通資訊，返鄉旅途注意自身安全。1050912

(中央社)