田弘茂上任 海協會重提九二共識

我要評比

針對海基會董事長田弘茂今天上任，並向中國大陸海協會通報，海協會今晚以會長陳德銘名義回應說，只有海基會得到授權確認「九二共識」，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。

海峽兩岸關係協會這項回應並提到，海峽交流基金會「確實有封函發到海協會了」。

海協會今晚是透過大陸國務院台灣事務辦公室，以陳德銘的名義及新聞稿的方式，發表上述回應。

這項以「陳德銘談兩會交往基礎」為題發表的回應說，陳德銘「針對海基會致函海協會通報人事變動一事回答記者詢問時」表示，海基會「確實有封函發到海協會了」。

回應指出，造成兩岸兩會協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」。關於兩會聯繫互動問題，「我（陳德銘）已經講過很多次了」，那就是只有海基會得到授權，向海協會「確認堅持『九二共識』這一體現『一個中國』原則的共同政治基礎」，兩會受權協商和聯繫機制才能得以延續。1050912

(中央社)