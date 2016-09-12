任爸內褲一條穿7天 嚇壞女兒Selina
平常形象嚴謹、健康的任爸，日前上年代Much《別讓身體不開心》談內褲清潔的健康祕密，他在節目上自爆：「曾經將近一個禮拜沒換過內褲。」讓身為主持人的女兒Selina聽完大呼不可思議。
任爸回憶，婚前因為沒有洗衣機，冬天天氣冷必須用手洗內褲，為了偷懶常常正面穿完、換反面再穿，他坦承：「娶我太太之前，我內褲不是每天換。」Selina一直追問最長紀錄有多久沒換？任爸一開始說：「這不方便在電視上講。」最後在大家的逼問下才說：「最高紀錄曾經接近一個禮拜沒換。」馬上引起現場來賓一陣驚呼，任爸馬上解釋：「還好婚後因為任媽非常注重衛生，才漸漸改掉這個壞習慣。」
愛物惜物的任爸，還帶了一件破洞、起毛球的免洗內褲到錄影現場，已經穿了一年以上卻還捨不得丟掉，反而女兒Selina送的高級羊毛內褲他卻穿不習慣，Selina聽完忍不住開玩笑地說：「爸，你這樣子…女兒難過啊，怎麼連一件內褲都買不起！」任爸則說，「讓我解釋一下，其實我最喜歡穿免洗內褲，因為很薄、貼身又舒適，而且因為純棉的關係，可能對身體比較好。」但家醫科醫師陳欣湄則提醒：「其實免洗內褲因為價錢的關係，比較少會用到純棉的材質，而且可能會使用漂白劑，反而會造成皮膚過敏。」
(中時)
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