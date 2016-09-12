SEVENTEEN顏值高 全團公認最帥是他!
韓國13人鮮肉男團SEVENTEEN 11日結束2場台灣見面會，今把握最後在台時間接受媒體訪問。他們2015年出道，憑著歌舞實力和超高顏值在新人團體中殺出一條血路。今天他們挑戰快問快答，對於團員中誰最帥？誰長相最平凡？他們給了令人噴飯的答案。
他們已經上過不少綜藝節目，全團除了默契超好外，藝能感也十足。在隊長S.COUPS指揮下，團員一起指出公認最帥的團員，只見JOSHUA、VERNON、凈漢都超過2票，一時之前看不出誰票數最多。此時自己指著自己的勝寬突然站起，大喊：「謝謝大家推舉我。」其他團員一陣噴笑，竟也鼓掌通過「勝寬最帥」這個結論。
然而接下來被問到「長相最平凡」的團員，SEVENTEEN幾乎全體指向勝寬，唯有勝寬指向其他團員。勝寬見狀立刻從椅子上彈起來，認真解釋自己只是化妝前後有落差。
勝寬在訪台記者會上曾爆料，團員人太多的壞處就是「宿舍很吵」。他們今天進一步揪出「兇手」，原來是主唱DK喜歡在宿舍練歌，才引發抱怨。
SEVENTEEN在訪談間展現新人特有的誠意與活力，陸籍團員THE8私下表示，在競爭激烈的韓國演藝圈打拼真的不容易，「不過做什麼(行業)也都不容易就是了」。因此他們一定會更加努力，回報粉絲們的支持。
(中時)
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